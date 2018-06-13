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Solungaçları olan adamın sıra dışı öyküsü: Su Adamı

Yalnızca “Profesör Dowell’in Başı” ve “Ket Yıldızı” kitaplarının Türkçeye çevrildiği ünlü Rus bilimkurgucu Aleksandr Belyaev’in başyapıtı Su Adamı, İthaki Yayınları’nın Bilimkurgu Klasikleri dizisinin 21. kitabı olarak ilk kez Türkçede.

Özel İçerik | 13.06.2018 - 14:55..
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su adamı

Tarihte bilimkurgu yazarak geçimini sağlayan ilk yazar olan Belyaev, aynı zamanda “Sovyetlerin Jules Vernesi” olarak da nitelendiriliyor.

Solungaçları olan adamın sıra dışı öyküsü: Su Adamı

(Aleksandr Belyaev)

SU ADAMI

Su Adamı, maruz kaldığı deneyler sonucu, solungaçlarıyla yaşamak zorunda olan Ihtyandr’ın sıra dışı öyküsü…

Su Adamı’nda çocukluğunda üzerinde yapılan deneyler sonucu balık solungaçlarına sahip olan ve bu yüzden yaşamını suda geçiren Ihtyandr’ın hayatına tanıklık ediyoruz. Balıkçıların “deniz şeytanı” lakabını taktığı, kara ve deniz hayatı arasında yaşadığı gelgitlerin yanı sıra insanüstü bir canlı olarak dış dünyayla olan mücadelesini sade bir dille anlatan yazar, sosyal meseleleri ince dokunuşlarla ele almış.

Solungaçları olan adamın sıra dışı öyküsü: Su Adamı

Su Adamı

Aleksandr Belyaev

İthaki Yayınları

S.: 240

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Damla Karakuş

[email protected]

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