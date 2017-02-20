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Soma davası yine ertelendi

Manisa’nın Soma ilçesinde 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 6’sı tutuklu, toplam 51 sanığın yargılandığı dava 18 Nisan tarih

20.02.2017 - 16:31
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Soma davası yine ertelendi

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada savcı mütalaasının ardından müdahil ve sanık avukatlardan alınan değerlendirmeler sonucu mahkemeye ara verildi.

AVUKATLAR YENİ DOSYA İÇİN BEYANDA BULUNMAK İSTEDİ

Verilen aranın ardından tekrar saat 14.30’da toplanan mahkeme heyetine sanık avukatları, mahkemenin oluşturmuş olduğu bilirkişilerin görüşleri yeni dosyada yer aldığı için bu değerlendirmelere karşı beyanda bulunmak istediklerini belirttiler.

18 NİSAN'A ERTELENDİ

Mahkemeden 3 aylık bir süre talep eden sanık avukatlarına karşı, mahkeme başkanı Aytaç Ballı davayı 58 gün sonra 18 Nisan 2017 Salı gününe erteledi. Dava sonunda tutukluların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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