Soma Davası'nda Alp Gürkan'a beraat kararı

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 5’i tutuklu 51 sanıklı Soma Davası’nda mahkeme heyeti kararını verdi.

VERİLEN CEZALAR

Soma Kömür İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan 15 yıl, Genel Müdür Ramazan Doğru 22 yıl 6 ay, İşletme Müdürü Akın Çelik 18 yıl 9 ay, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı 22 yıl 6 ay ve Maden Mühendisi Ertan Ersoy 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Tutuksuz yargılanan Murat Bodur iyi hal indirimi kullanılarak 6 yıl 3 ay, Mehmet Ali Günay Çelik iyi hal indirimi ile 11 yıl 8 ay, Yasin Kurnaz ve Hilmi Kazık 10 yıl 10 ay, Hüseyin Alkan, Haluk Evinç, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Fuat Ünal iyi hal indirimi ile 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

PATRON BERAAT ETTİ

Soma Davası’nda 51 sanığın 14’ü ceza alırken, 37’si ise beraat etti. Beraat edenler arasında holdingin patronu ve Can Gürkan’ın babası Alp Gürkan da bulunuyor.