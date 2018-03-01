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'Samoa'da Ergen Olmak' kitabı çıktı

Alfa Yayınları’ndan çıkan Margaret Mead'ın 'Samoa’da Ergen Olmak', biyolojinin insan davranışları üzerindeki etkisini ihmal etmeden, kültürün bireyleri nasıl şekillendirdiğini açıklıyor.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 11:29..
  1. Haberler
  2. Kitap

Uzak denizlerde küçük bir adada yaşayan genç kızlara ve yaşadıkları topluma odaklanan bu araştırma, nasıl olup da tüm dünyada bu kadar yankı uyandırmayı başarmıştır? Dahası, bunca yıldan sonra bu küçük kitap hala en ateşli tartışmalar konu olmayı sürdürmektedir.

Samoa’da Ergen Olmak, biyolojinin insan davranışları üzerindeki etkisini ihmal etmeden, kültürün bireyleri nasıl şekillendirdiğini açıklıyor. Fikirleriyle kendinden sonraki kuşaklara öncülük etmiş bir bilim insanı olan Mead en başta, cinsiyetler arasındaki farklılıkların değişmez olmadığını, ergenliğin stresli bir dönem olması gerekmediğini, ergen kızların yaşamlarının dikkate ve saygıya değer olduğunu ortaya koyuyor.

'Samoa'da Ergen Olmak' kitabı çıktı

Dahası, neredeyse yüz yıl öncesinden bize seslenen Mead, bizimkinden çok farklı ama daha eşitlikçi, barışçı ve yaşanmaya değer toplumların olduğunu göstererek, bizi kendi toplumumuz üzerinde düşünmeye çağırıyor.

Kimdir?

1901-1978 yılları arasında yaşamış Amerikalı antropologdur. Öncü çalışmalarıylabütün dünyada saygın bir yer edinmiştir.

'Samoa'da Ergen Olmak' kitabı çıktı

Uzak Doğu ve Pasifik Adaları’nda uzun süre saha araştırmaları yapmış ve bu konuda çığır açıcı eserler yayımlamıştır. Mead, hem kadınların toplumda tam ve eşit haklara sahip bireyler olmasını savunan hem de çacuklara ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasına özel bir ilgi besleyen feministler arasındadır.

Yazar: Margaret Mead

Yayınevi: Alfa Yayınları

Çeviren: Gökçe Aktuğ

Baskı yılı: 2018

Syf: 272

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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