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Somali için BM'den yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı FAO, kırsal kesimde yaşayan Somalililere yardım edebilmek için 236 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

AA | 22.03.2018 - 07:54..
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) Somali'de kuraklık sebebiyle yaşanan hayvan ölümlerinin halihazırda ülkenin orta ve kuzey kesiminde kritik düzeyde bulunan gıda güvencesini daha da kötüleştirebileceği uyarısında bulunarak, kırsal kesimde yaşayan Somalililere yardım edebilmek için 236 milyon dolarlık bütçeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

FAO’dan yapılan yazılı açıklamada, Somali’de kuraklık sebebiyle hayvanların büyük oranda telef olmasının kırsal kesimde geçime çok ciddi zarar verdiği bildirildi.

Somali için BM'den yardım çağrısı

HAYVAN ÖLÜMLERİ TEHDİT OLUŞTURUYOR

Açıklamada, FAO’nun Küresel Bilgi ve Erken Uyarı Sistemi (GIEWS) raporundaki “Hayvan ölümleri, halihazırda orta ve kuzey kırsal kesimde kritik düzeyde bulunan ülkenin gıda güvencesi durumunun daha da kötüye gitmesi tehdidini oluşturuyor." şeklindeki ifadeye yer verildi.

Somali’nin geleneksel olarak tarımla ilgilenen ve kırsal bir toplum olduğu belirtilen açıklamada, bu denli büyük oranda hayvan ölümlerinin Somali halkı ve ekonomisini ciddi şekilde etkilediği uyarısında bulunuldu.

Somali'nin genel gıda güvencesi durumunun, büyük ölçekli ve devamlı yardımlar sayesinde bu yılın başında artış gösterdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şiddetli gıda güvencesizliği dolayısıyla mağdur olan Somalili sayısının önceki yıla göre yaklaşık yüzde 15 azaldığı ancak yine de "kriz öncesi seviyenin" yüzde 170'in üzerinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, FAO'nun krizin vurduğu kırsal kesimin acil ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla, geçen yıl hayvan sağlığı hizmetleri aracılığıyla 38,3 milyon hayvana ulaştığı kaydedildi.

2,7 SOMALİLİYE YARDIM AMAÇLANIYOR

FAO'nun, 2018'de kırsal kesimde yaşayan 2,7 milyon Somaliliye yardımcı olmayı amaçladığı belirtilen açıklamada, "FAO, bu hayvanlara yönelik müdahalede bulunabilmek, çiftçilerin hasadını güvence altına alabilmek ve en korunmasız durumdaki ailelerin gıda üretimi eski haline dönene kadar yiyecek ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacıyla nakit yardımı yapabilmek için 236 milyon dolara ihtiyaç duyuyor." ifadesi kullanıldı.

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