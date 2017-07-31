taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.700
USD
3,5285
EURO
4,1490
ALTIN
144,06
PETR
52,2000

Somali'de askeri konvoya saldırı: 11 ölü

Somali'nin Lower Shabelle bölgesinde, askeri konvoya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 11 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

31.07.2017 - 03:18
  1. Haberler
  2. Dünya

Lower Shabelle bölgesi Komiser Yardımcısı Ali Nur Mohamed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkent Mogadişu'nun 140 kilometre güneyindeki Golveyn köyünde, Afrika Birliği (AB) Barış Gücü Misyonu ile Somali ordusuna ait bir askeri konvoya Eş-Şebab tarafından ağır makinalı silahlarla saldırı düzenlendiğini söyledi.

ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR

Mohamed, saldırıda Afrika Birliği Somali Misyonunda görev yapan 10 Barış Gücü askeri ile bir Somali askerinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını aktardı.

Polis yetkilisi Aliyow Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin konvoya saldıran Eş-Şebab militanlarına karşılık verdiğini, çıkan çatışmada 8 teröristin öldürüldüğünü ifade etti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir polis karakolu yakınlarında pazar günü bombalı araçla düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmiş, 12'den fazla kişi yaralanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Rusya'da Uluslararası Ordu Oyunları
Rusya'nın Novosibirsk kentindeki askeri eğitim alanında Uluslararası Ordu Oyunları başladı.
İspanya'da müzik festivalinde yangın çıktı
İspanya'nın Barcelona kentinde, müzik festivalinde çıkan yangın dolayısıyla 22 bin kişi tahliye edildi.
ABD'den Çin'e: Konuşma zamanı artık sona erdi
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ardından Çin'e harekete geçme çağrısında bulundu.
Suudi Arabistan'dan Katar'ın teklifine sert tepki
Suudi Arabistan, Katar'ın, Kabe'ye uluslararası statü verilmesi yönünde bir talebi olduğunu iddia ederek sert tepki gösterdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İspanya'da müzik festivalinde yangın çıktı

İspanya'da müzik festivalinde yangın çıktı

2
Bakan Demircan'a mahallesinde havai fişekli karşılama

Bakan Demircan'a mahallesinde havai fişekli karşılama

1
Antalya'da ırmağa giren genç akıntıda kayboldu

Antalya'da ırmağa giren genç akıntıda kayboldu

1
Muğla'da tur otobüsü yandı 

Muğla'da tur otobüsü yandı 

1
Rusya'da Uluslararası Ordu Oyunları

Rusya'da Uluslararası Ordu Oyunları

0
Semih Kaya 6 hafta sahalardan uzak kalacak

Semih Kaya 6 hafta sahalardan uzak kalacak

0
Somali'de askeri konvoya saldırı: 11 ölü

Somali'de askeri konvoya saldırı: 11 ölü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM