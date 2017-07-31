Somali'de askeri konvoya saldırı: 11 ölü

Lower Shabelle bölgesi Komiser Yardımcısı Ali Nur Mohamed, gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkent Mogadişu'nun 140 kilometre güneyindeki Golveyn köyünde, Afrika Birliği (AB) Barış Gücü Misyonu ile Somali ordusuna ait bir askeri konvoya Eş-Şebab tarafından ağır makinalı silahlarla saldırı düzenlendiğini söyledi.

ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR

Mohamed, saldırıda Afrika Birliği Somali Misyonunda görev yapan 10 Barış Gücü askeri ile bir Somali askerinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını aktardı.

Polis yetkilisi Aliyow Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin konvoya saldıran Eş-Şebab militanlarına karşılık verdiğini, çıkan çatışmada 8 teröristin öldürüldüğünü ifade etti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir polis karakolu yakınlarında pazar günü bombalı araçla düzenlenen saldırıda 5 sivil hayatını kaybetmiş, 12'den fazla kişi yaralanmıştı.