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Somali'de bombalı saldırı: 15 ölü

Doğu Afrika ülkesinin güneybatısındaki Baydabo şehrinde düzenlenen 2 bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 15 kişi hayatını kaybetti.

AA | 13.10.2018 - 23:57..
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Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, ülkenin güneybatısındaki Baydabo şehrinde düzenlenen ilk saldırı bombalı araç ile Somalili siyasetçilerin sıklıkla gittiği Bilan Hoteli'ni hedef aldı, ikinci saldırıda ise intihar eylemcisi şehirdeki el-Bedri Lokantasını hedef aldı.

Eş zamanlı saldırılarda ilk belirlemelere göre 15 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar da bulunuyor.

Saldırıyı çoğunlukla başkent Mogadişu olmak üzere kentlerde otelleri, hükümet kurumlarını ve güvenlik güçlerini hedef alan eylemler gerçekleştiren Eş-Şebab örgütü üstlendi.

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