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Somali'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Başkent Mogadişu'daki halk pazarı yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda 20 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

19.02.2017 - 15:37
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Mogadişu Belediye Başkanlığı Sözcüsü Abdulfettah el-Haleni basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mogadişu'nun doğusundaki bir halk pazarı yakınlarında bomba yüklü bir kamyonun infilak ettirildiğini ifade etti.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda ilk belirlemelere göre 20 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını kaydeden Haleni, yaralıların çevre hastanelere nakledildiğini aktardı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırı halk pazarının yoğun olduğu bir saatte gerçekleştirildi.

Somali'de bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI FAKAT..

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, patlamanın Eş-Şebab Örgütü'nün, yeni Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'ya karşı "savaşacağını" duyurmasından hemen sonra meydana gelmesi dikkati çekiyor.

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