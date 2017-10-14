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Somali'de bombalı saldırı

Başkent Mogadişu’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 23 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

14.10.2017 - 18:35
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Somali emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkent Mogadişu'nun merkezinde toplu taşıma araçları için kullanılan istasyonun yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

BİNALAR ZARAR GÖRDÜ

Saldırıda 23 kişi yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan çok sayıdaki kişi arasında "Amerika'nın Sesi Radyosu"nda çalışan bir gazetecinin de yer aldığı, patlama nedeniyle çevrede bulunan binaların büyük zarar gördüğü belirtildi.

Somali'de bombalı saldırı

Olayın gerçekleştiği alanın, halkın yoğun kullandığı güzergah olduğu kaydedilirken, saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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