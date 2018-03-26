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Somali'de doğalgaz ve petrol bulundu

Etiyopya'nın Somali eyaletinde doğalgaz ve petrol rezervlerinin keşfedildiği bildirildi.

AA | 26.03.2018 - 02:24..
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Etiyopya'da çalışmalarını sürdüren Çinli POLY-GCL şirketi, Somali eyaletinde doğalgaz ve petrol rezevrleri bulduklarını açıkladı.

Somali'de doğalgaz ve petrol bulundu

NEREDEYSE İKİ KATINA ÇIKTI

Etiyopya Madenler, Petrol ve Gazdan Sorumlu Devlet Bakanı Koang Tutlam, yerel medyaya yaptığı açıklamada, eyaletteki kanıtlanmış 4,7 trilyon kübik feet doğalgaz rezervinin, Calub gaz sahalarında keşfedilen yeni kaynaklar ile 6 ila 8 trilyon kübik feet'e ulaştığını söyledi.

Şirketin doğalgazın yanında Hilala bölgesinde petrol de bulduğunu belirten Tutlam, bulunan petrolün ne miktarda olduğunun henüz tespit edilemediğini, çalışmalar tamamlandığında konuyla ilgili bilgi paylaşılacağını kaydetti.

ÇİN'E İHRAÇ PLANLANIYOR

Addis Ababa yönetimi, Calub ve Hilala sahalarında daha önce tespit edilen ve Çinli şirket POLY-GCL tarafından çıkarılacak 4,7 trilyon kübik feet doğalgazı inşa edilecek boru hattıyla Cibuti’ye taşımayı ve LNG olarak Çin'e ihraç etmeyi planlıyor.

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