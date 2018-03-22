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Somali'de kadınlara zehirli gazla saldırdılar

Somali'de belediyeye bağlı çevre düzenleme işçisi olarak çalışan kadınlara zehirli gaz saldırısı düzenlendi. Saldırıda 9 kadının zehirlendiği açıklandı.

İHA | 22.03.2018 - 23:45..
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Somali'nin başkenti Mogadişu Belediyesi çalışanlarına saldırı düzenlendi. Plakasız bir araç ile çevre işçisi kadınlara zehirli gazla yapılan saldırıda 9 kişi zehirlendi.

Somali'de kadınlara zehirli gazla saldırdılar

ZEHİRLENEN GAZLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Somali’nin başkenti Mogadişu’da büyükşehir belediyesine bağlı Abdulaziz ilçesi çevre düzenlenme ekibinde yer alan kadınlara çalışma esnasında zehirli gaz saldırısı düzenlendi. Saldırıdan zehirlenen 9 kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, saldırganların olay yerine plakasız araçla geldiğini belirtirken, suçluların arandığını bildirdi.

Somali'de kadınlara zehirli gazla saldırdılar

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