Somali'de kadınlara zehirli gazla saldırdılar

Ayvalık'taki iki katlı bir evde çıkan yangında 84 yaşındaki Ümmühan Sakızlı alevler arasında kaldı. Ateşlerin arasında giren itfaiye erleri yaşlı kadını kurtardı.

Malatya'da yaşı 18'den küçük olduğu belirtilen 4 kişi, okul duvarlarına YPG'yi öven yazılar yazdıkları için gözaltına alındı.

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Süper Loto'da 6 bilen 2 kişi çıktı

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen iki kişi 1 milyon 894 bin 678 lira 55'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.