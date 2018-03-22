Somali'de kadınlara zehirli gazla saldırdılar

Somali'nin başkenti Mogadişu Belediyesi çalışanlarına saldırı düzenlendi. Plakasız bir araç ile çevre işçisi kadınlara zehirli gazla yapılan saldırıda 9 kişi zehirlendi.
ZEHİRLENEN GAZLAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Somali’nin başkenti Mogadişu’da büyükşehir belediyesine bağlı Abdulaziz ilçesi çevre düzenlenme ekibinde yer alan kadınlara çalışma esnasında zehirli gaz saldırısı düzenlendi. Saldırıdan zehirlenen 9 kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, saldırganların olay yerine plakasız araçla geldiğini belirtirken, suçluların arandığını bildirdi.