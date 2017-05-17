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Somali'de kolera 700 kişinin ölümüne neden oldu

Somali'de kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 700'e çıktığı bildirildi.

17.05.2017 - 12:29
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Yerel yetkililerden Saed Mohamud Hassan yaptığı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Dalhis, Hodley, Halaney ve Hul-adur köylerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 30 kişide kolera tespit edildiğini belirtti. Bu vakalardan 11'inin yaşamını yitirdiğini kaydeden Hassan, ülkede salgının görülmeye başlandığı günden bu yana ölenlerin sayısının 700'e yükseldiğini söyledi.

Somali'de kolera 700 kişinin ölümüne neden oldu

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, şiddet olaylarının yanı sıra ülkede 2010'den beri artan kuraklık bitki örtüsünde ve hayvanlarda ciddi hasara yol açtı. Her gün 3 milyondan fazla kişinin açlık çektiği ülkede insanlar, gıdaya ve temiz suya ulaşmakta sorun yaşıyor. Somali'nin 18 bölgesinden 13'ünü etkileyen salgının ülkede son 5 yıl içinde görülenlerin en şiddetlisi olduğu belirtiliyor.

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