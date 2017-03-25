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Somali'de kolera virüsü 343 can aldı

Dünya Sağlık Örgütü, Somali'de yıl başından bu yana kolera virüsü sebebiyle 343 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

25.03.2017 - 17:36
  1. Haberler
  2. Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamada, Somali'de virüsün yayıldığı bölgelerde 2017 yılı başından bu yana 13 bin kişinin koleraya yakalandığı, 343 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

SAYI 5 KAT ARTTI

Sayının geçen yıl aynı döneme oranla 5 kat arttığı ifade edilen açıklamada, verilere Somali Sağlık Bakanlığından ulaşıldığı kaydedilerek, bakanlığın DSÖ'nün desteğiyle koleranın yayılma hacmini tespit için Bay bölgesine bir ekip gönderdiği aktarıldı.

Somali'de kolera virüsü 343 can aldı

VİRÜSTEN KORUNMA EĞİTİMLERİ

Açıklamada, "Söz konusu ekip şu ana kadar Bay'da kolera tedavisi verilen 12 kliniği ziyaret etti. Ekip, koleranın yayılma sebeplerinin başında su ve gıda yoksunluğu geldiğini aynı zamanda virüsün bulaşmasını önleyici tedbirlerin yeteri kadar alınmadığını tespit etti. DSÖ, Bay'da 20'den fazla sağlık görevlisine, virüsten korunma ve hastalıkla mücadele eğitimleri verdi." denildi.

Somali'de kolera virüsü 343 can aldı

Somali'de yaklaşık 6,2 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu bunlardan 3 milyonunun ciddi gıda yoksunluğu çektiği vurgulanan açıklamada, "Kuraklık, çoğunluğu kadınlar ve 5 yaşından küçük çocuklara etki eden suyla bulaşan hastalıklara neden oluyor." ifadelerine yer verildi.

ULUSAL FELAKET

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, ülke genelinde etkili olmaya başlayan kuraklığın yol açtığı insani krizle mücadele için "ulusal felaket" ilan etmişti. Fermacu, Somali'de yaşanabilecek insani trajedinin önüne geçilebilmesi ve kuraklıktan etkilenen ailelere yardım ulaştırılabilmesi için uluslararası kamuoyunun desteğini istemişti.

Birleşmiş Milletlerden yapılan açıklamada ise ülkedeki aşırı kuraklık sebebiyle 6,2 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtilmiş, krizin çözümü için uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısı yapılmıştı.

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