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Somali'de ölü sayısı 4'e yükseldi

Somali'nin Başkenti Mogadişu'da meydana gelen bombalı saldırıdaki ölü sayısının 4'e çıktığı belirtildi.

İHA | 05.08.2018 - 23:30..
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DQ

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan bir kafeye, akşam saatlerinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısının 4’e yükseldiği öğrenildi.

CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Kentteki en kalabalık caddelerden biri olan Makke-Elmukareme caddesinde meydana gelen saldırıda 7 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılırken, cadde trafiğe kapandı.

Meydana gelen patlamanın şiddeti ile çevredeki pek çok binanın da hasar gördüğü kaydedildi. Gerçekleştirilen saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.

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