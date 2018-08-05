Somali'de ölü sayısı 4'e yükseldi

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bulunan bir kafeye, akşam saatlerinde, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ölü sayısının 4’e yükseldiği öğrenildi.

CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Kentteki en kalabalık caddelerden biri olan Makke-Elmukareme caddesinde meydana gelen saldırıda 7 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılırken, cadde trafiğe kapandı.

Meydana gelen patlamanın şiddeti ile çevredeki pek çok binanın da hasar gördüğü kaydedildi. Gerçekleştirilen saldırıyı henüz kimse üstlenmedi.