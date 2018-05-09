Somali'de pazar yerine saldırı: 15 ölü

Somali'nin Aşağı Şaballe bölgesinde intihar saldırısı gerçekleşti. Pazar yerinde meydana gelen patlama sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, en az 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

EŞ-ŞEBAB'DAN ŞÜPHELENİLİYOR

Aşağı Şaballe bölgesi Vali Yardımcısı Abdifatah Hajji Abdulle, gazetecilere yaptığı açıklamada, Wanlaweyn şehrindeki bir pazar yerinde canlı bombanın kendisini patlatması sonucu 15 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Abdulle, akşam saatlerinde pazarın en yoğun olduğu zaman diliminde yapılan saldırıda en az 10 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, olayla ilgili terör örgütü Eş-Şebab'dan şüphelenildiği belirtiliyor.