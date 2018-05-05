Somali’de sel felaketi: 20 ölü

Hiiran ve Aşağı Şabelle bölgelerindeki iki nehrin taşması sonucu 10 köy sular altında kalırken, başkent Mogadişu’ya 350 kilometre uzaklıkta olan Beledveyne kentinde yaşayan 30 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Sel felaketi sonucu birçok insanın da ölüm tehlikesi ile yüz yüze olduğu aktarılırken, tarım ürünlerinin zarar gördüğü ve hayvanların telef olduğu belirtildi.

1 MİLYON DOLAR YATIRIM

Yaşanan sel felaketi etkisini hala devam ettirirken, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo, devlet olarak, felaketten etkilenen vatandaşlara 1 milyon dolar bağışta bulunduğunu aktardı. Yaşanan self felaketi için uluslararası kamuoyuna acil yardım çağrısında bulunan Farmajo, devlet olarak vatandaşlarının yanlarında olduklarını belirtti.

Öte yandan yağışların şiddetini giderek artırması sebebi ile yapılan yardımın yetersiz kaldığı ve birçok insanın hala yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Bununla birlikte bazı bölgelerin El Şebab terör örgütünün elinde olması sel mağdurları yapılan yardımların ulaştırılması zorlaştırıyor.