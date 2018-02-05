Sömestr tatil dönüşü kaza: 2'si ağır 6 yaralı

Antalya'da yalnız yaşayan Serkan Çırağ, evinde henüz belirlenemeyen bir madde içerek intihar etti.

'Siyanür içtim bana dokunmayın' notu bırakıp intihar etti

Danimarka'da Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto eden terör örgütü PKK yanlısı bir grubu, Türk vatandaşı bir kadın tarafından tek başına protesto edildi.

1 Şehitleri aşağılayan Kadıgil, Kılıçdaroğlu'nun listesinde Kurultayın 2. gününde Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinde Sera Kadıgil'in olması tepkilere neden oldu.

2 Acillerde 23.00'e kadar poliklinik hizmeti verilecek Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, acillerdeki yoğunluk sorununa çözüm bulmak için yapılan düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

3 Aybaba: Oyuncularım inanılmaz performans sergiliyor Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-1 kazandıkları Galatasaray maçı sonrası konuştu.

4 İdlib'de hastane ve camilere hava saldırısı Suriye'de savaş uçakları, Türkiye sınırındaki İdlib'de hastane ve camileri vurdu.

5 'Siyanür içtim bana dokunmayın' notu bırakıp intihar etti Antalya'da yalnız yaşayan Serkan Çırağ, evinde henüz belirlenemeyen bir madde içerek intihar etti.

6 Bariyerlere çarpan otomobil yanarak hurdaya döndü Eypsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra alev alev yandı.