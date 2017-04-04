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Sömürge Fransız Guyanası'nda gerilim devam ediyor

Başbakan Cazeneuve, Fransız Guyanası'na 2,5 milyar avro tutarında mali yardım yapılmasını reddetti.

04.04.2017 - 01:05
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fransız guyanası

Paris’te basın toplantısı düzenleyen Cazeneuve, talep edilen miktarın gerçekçi olmadığını söyledi.

Cazeneuve, "Gerçekçi olmayan miktardaki bir mali yardımı yapıp, bir sonraki hükümetin omuzlarına sorumluluğu atamayız. Bizim cumhuriyetin sorumluluk anlayışından anladığımız bu değil." dedi.

Başbakan Cazeneuve, daha önce taahhüt ettikleri Fransız Guyanası’na 1 milyar avro mali yardım yapmaya ise hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Bu acıkmanın ardından Fransız Guyanası’ndaki işçi sendikalarının ortak sözcüsü Olivier Goudet, genel grevi ve protesto gösterilerini sürdürme tehdidinde bulundu.

Guyana’da işsizlik ve suç oranlarındaki artışa tepki gösteren sendikaların çağrısıyla 10 gün önce genel grev ve protesto gösterileri başlatılmıştı.

Göstericiler, mali yardımın artırılmasının dışında Fransız Guyanası için ayrıca "özel statü" istiyor. 2010’da düzenlenen bir referandumda özerklik talebi reddedilmişti.

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