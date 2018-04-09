Sömürgeciliğin çirkin yüzü Afyon Savaşı

Aybüke SENGİR / [email protected]

iPhone kullananlar bilir: Her yıl yeni bir model piyasaya sürülür ve sadık Apple müşterileri yeni iPhone'a sahip olmak ister. Bu teknoloji bağımlılığı klinik bir araştırma konusu haline bile geldi. Aslında toplumları bağımlı yaparak ürün satmak her devrin ticari taktiği oldu. iPhone ve sözde popüler kültürün yarattığı tüm bağımlılıkların perde arkasını görmemizi sağlayacak tarihi bir vakayı "Ensonhaber tarih kategorisi"nden okuyorsunuz.

THE EAST INDİA COMPANY

1600'de kurulan The East India Company, 250 yıldan fazla süre varlığını sürdürdü. Döneminde elde ettiği büyüklük, günümüz bilişim ve petrol şirketlerinden onlarca kat fazlaydı. Bu servet, Hindistan'ın içinin boşaltılıp bir imparatorluk başkentine dönüşecek Londra'ya taşınması ve insanlık tarihinin en büyük ticari kültür hırsızlığına tanıklık ediyor. Açlıktan, sefaletten, sömürüden ölen milyonlarca Hintli ile afyona alıştırdığı bir o kadar Çinli ise en büyük kurbanlarıydı. İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, kendi çıkarlarıyla devletin çıkarlarının aynı olduğu konusunda devleti daima ikna etmeyi başardı.

Yönetimlerin, büyük sermayenin çıkarları için nasıl çabaladığının en meşhur örneği, İngiltere’yle Çin arasındaki Birinci Afyon Savaşı'ydı.

UYUŞTURUCUDAN SERVET KAZANDILAR

19. yüzyılın ilk yarısında İngiliz işadamları, Çin’e bazı uyuşturucular, özellikle de afyon ihraç ederek bundan büyük kazanç sağladılar.

HEM EKONOMİK HEM TOPLUMSAL ÇÖKÜŞ

İngilizler, milyonlarca Çinliyi afyon bağımlısı hale getirdiler. Çin ,hem ekonomik hem de toplumsal anlamda büyük çöküntüye uğradı. 1930’ların sonunda Çin hükümeti uyuşturucu ticaretini yasaklamak istese de bunu başaramadı. İngiliz tüccarlar yasağı yok saydılar. Çin devleti de uyuşturuculara el koymaya ve onları yok etmeye başladı.

SERBEST TİCARET İÇİN SAVAŞ

Pek çok milletvekilinin ve bakanın bu uyuşturucu şirketlerinde hisseleri bulunuyordu. Uyuşturucu kartelleri, yakın ahbaplarını ve hükümeti, harekete geçmesi için baskı altına aldılar. İngiltere, Çin’e “serbest ticaret” bahanesiyle savaş açtı.

HONG KONG TAMAMEN ELE GEÇİRİLDİ

Savaş İngiltere için tam bir zaferdi. Çinliler, İngilizlerin buharlı gemileri, hızlı ateş alan tüfekleri gibi yeni mucizevi silahlarıyla baş edemediler. Çin, İngiliz uyuşturucu tüccarlarının faaliyetlerine karışmamayı ve zararlarını karşılamayı kabul etti. Dahası, İngilizler Hong Kong’un kontrolünü ele geçirdi ve burayı uyuşturucu ticareti için güvenli bir üs olarak kullandılar.

40 MİLYON ÇİNLİ AFYON BAĞIMLISI OLDU

19. yüzyılın sonlarına geldiğimizde yaklaşık 40 milyon Çinli, yani ülke nüfusunun yüzde 10’u afyon bağımlısı oldu.