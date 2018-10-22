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Son 1 haftada 18 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 1 haftada 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 10:26..
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Bakanlıtan yapılan açıklamada, İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde 1'i sözde üst düzey toplam 18 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 829 operasyon yapıldığı, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 956 Terör (PKK/KCK 199, SOL 19, DEAŞ 71, FETÖ/PDY 667), 4 bin 954 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 187 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 6 bin 97 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde; 7 ilde (Diyarbakır 12, Bingöl 2, Şırnak 1, Tunceli 1, Muş 1, Hatay 1, Hakkari 1,) 19 sığınak/ barınak/ mağara kullanılamaz hale getirildiği kaydedilerek 19'u ağır ve uzun namlulu (3 M-16, 1 Roketatar, 15 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 34 silah, 17 adet El Bombası, 48 kg patlayıcı madde, 20 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edildiği, bin 747 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

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