Son 1 haftada 33 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

OPERASYONLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

12 Ekim- 18 Ekim tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Mardin ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edildi.

Yapılan operasyonlarda, yurt içinde ve yurt dışında toplam 33 terörist etkisiz hale getirildi.

MÜHİMMATLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bir adet RPG-7 R/A, 15 adet piyade tüfeği, bir adet tabanca, 2 bin 167 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 14 adet RPG-7 R/A mühimmatı, 407 kg amonyum nitrat, 20 adet el bombası, iki adet gece görüş dürbünü, 11 adet telsiz ele geçirilmiş ve 39 adet el yapımı patlayıcı (EYP) imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 16 adet silah mevzii, sığınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANS KAYNAKLARINA DARBE

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve yapılan operasyonlarda, 50 litre kaçak akaryakıt, 41 bin 271 paket kaçak sigara, 161 adet muhtelif silah ve 48 adet cep telefonu ele geçirildi. Güvenlik güçleri sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirlerini almaya devam ediyor.