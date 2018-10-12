Son 1 haftada 38 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sitesinde yayımladığı raporunda son 1 haftada terörle mücadele kapsamında icra edilen faaliyetlere yer verildi.

TSK'nın açıklaması şöyle:

"İcra edilen operasyonlarda; Yurt içinde 11 ve yurt dışında 27 olmak üzere toplam 38 terörist etkisiz hale getirilmiş,

10 adet RPG-7 R/A mühimmatı, bir adet piyade tüfeği, bir adet makinalı tabanca, 745 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 255 kg amonyum nitrat, 73 kg C-4 patlayıcı madde, 17 adet el bombası, bir adet gaz maskesi, iki adet telsiz, 27 adet fünye ele geçirilmiş, 10 adet EYP imha edilmiştir.





Bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde, 169 kg toz esrar, 42,9 kg uyuşturucu, 10.200 paket kaçak sigara, 76 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Sınır kontrolleri kapsamında etkin tedbirler alınmaya devam edilmektedir.

Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır."