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Son 1 haftada 46 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığınca, bir haftada 4'ü sözde üst düzey olmak üzere 46 teröristin iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA | 03.09.2018 - 11:06..
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Yurt genelinde 27 Ağustos- 3 Eylül'de düzenlenen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 4’ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (26 ölü, 8 sağ-yaralı, 12 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 290 operasyon yapıldı.

Terör Örgütlerine yardım yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 286 terör (PKK/KCK 104, SOL 8, DEAŞ 21, FETÖ/PDY 153), 3 bin 273 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 3 bin 660 kişi gözaltına alındı.

4'Ü ÜST DÜZEY TERÖRİST

Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı aranan teröristler listesinde bulunan, yeşil kategoride aranan 'Haki' kod adlı Deniz Yüksel, gri kategoride aranan 'Leheng Dersim' kod adlı Merdan Rüştü, 'Baran Dersim' kod adlı Cihan Gerçek ile sözde yönetici olan 'Mazlum Pling' kod adlı Abdülhamit Özbahçeci adlı teröristlerin de bulunduğu 4’ü sözde üst düzey olmak üzere toplam 46 (26 ölü, 8 sağ-yaralı, 12 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlar neticesinde, 13 sığınak, barınak, mağara (Van 5, Hakkâri 3, Batman 1, Muş 1, Siirt 1, Şırnak 1, Tokat 1) kullanılamaz hale getirildi. 12 ağır ve uzun namlulu (1 Füze/Roketatar, 4 M-16, 7 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) silah, 11 adet el bombası, 160 kg patlayıcı madde, 5 adet el yapımı patlayıcı, mayın imha edildi. Bin 123 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

Güvenlik güçleri, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye kapsamında 2 bin 535 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 607 kg esrar, 256 kg eroin, 0,5 kg kokain,​ 2,6 kg sentetik kannabinoid, 3,14 kg metamfetamin, 10 bin 014 adet ectasy, 244 bin 756 adet captagon, 681 adet sentetik ecza, 131 bin 957 kök kenevir bitkisi ile 222 bin 381 paket kaçak sigara, 25 bin 80 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 273 kişi gözaltına alındı.

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