Son 1 haftada 69 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 69 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.683 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 771 Terör (PKK/KCK 234, AŞIRI SOL 8, DEAŞ 37, FETÖ/PDY 492), 3.606 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 114 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.491 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

Yapılan açıklamada gün gün etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.

4 Haziran Pazartesi Günü

Hakkâri/Çukurca – 3 (ölü)

Mardin/Nusaybin – 3 (teslim)

Hatay/Kırıkhan – 3 (sağ)

5 Haziran Salı Günü

Hakkâri/Çukurca – 2 (sağ)

Hakkâri/Şemdinli – 2 (ölü)

Hakkâri/Yüksekova – 1 (ölü)

6 Haziran Çarşamba Günü

Şırnak – 4 (teslim)

Ağrı/Doğubayazıt – 5 (ölü)

Hakkâri/Şemdinli – 1 (ölü)

Hatay/Kumlu – 1 (teslim)

Hatay/Hassa – 4 (sağ)

7 Haziran Perşembe Günü

Kilis/Merkez – 7 (sağ)

Diyarbakır/Hani – 2 (ölü)

Siirt/Eruh – 2 terörist (1 ölü, 1 sağ)

Şırnak/Silopi – 1 (teslim)

8 Haziran Cuma Günü

Şırnak/Bestler Dereler / Kaval Dağı – 14 (ölü)

Siirt/Eruh – 1 (ölü)

9 Haziran Cumartesi Günü

Hakkâri/Yüksekova – 2 (ölü)

10 Haziran Pazar Günü

Şırnak – 3 (teslim)

Şırnak/Bestler Dereler / Kaval Dağı – 5 (ölü)

Diyarbakır/Lice – 1 (ölü)

11 Haziran Pazartesi Günü

Şırnak/Bestler Dereler / Kaval Dağı – 2 (ölü)

SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Yapılan açıklamada, operasyonlar neticesinde; 3 ilde (Bitlis-4, Diyarbakır-5, Van-3) 12 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

21’i ağır ve uzun namlulu (7 M-16, 1 Makineli Tüfek, 2 Roket/Havan/Füze, 1 Kanas, 10 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği) toplam 24 silah, 26 adet El Bombası, 4.320 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş, 8 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.681 OPERASYON

Operasyonda, 228 kg Esrar, 209 kg Eroin, 3,06 kg Sentetik Kannabinoid, 0,65 kg Metamfetamin, 142.974 adet Ectasy, 421 adet Captagon, 1.122 adet Sentetik ecza, 75.014 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca; 835.311 paket Kaçak Sigara, 98.504 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 3.606 kişi gözaltına alınmıştır." denildi.