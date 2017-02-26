taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

Son 17 yılın en çok tercih edilen ismi: Zeynep

Türkiye'de son 17 yıldır doğan kız bebekler için en fazla tercih edilen isim "Zeynep" oldu.

26.02.2017 - 14:00
  1. Haberler
  2. Yaşam

BEBE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerinden yapılan derlemeye göre, 2016 yılında doğan bebeklere en fazla verilen isim sıralamasında kız isimlerinde ilk sırayı yine "Zeynep" aldı.

Kız bebeklere en fazla konulan isimler arasında 2000'den itibaren hep ilk sırada yer alan "Zeynep" ismi, 2006 yılında birinciliği "Elif"e kaptırdı ancak 2007'de yeniden birinci sıraya yerleşerek o yıldan bu yana zirveden inmedi.

EN ÇOK KULLANILAN İSİMLER

TÜİK'in doğum tarihine göre en fazla kullanılan 100 isim sıralamasında, geçen yıl "Elif" en fazla verilen ikinci kız ismi olurken, bunu sırasıyla "Hiranur, Defne, Miray, Azra, Zehra, Nehir, Ecrin ve Eylül" takip etti. Geçen yıl, "Yağmur, Meryem, Nisanur, Asya, Hira Nur, Belinay, Raiba, Esila, Hira ve Buğlem" de kız bebeklere en fazla verilen isimler arasında yerini aldı.

ERKEKLERDE FAVORİ İSİM YUSUF

Erkek bebeklere en fazla verilen isim ise "Yusuf" oldu. En fazla verilen isim sıralamasında Yusuf ismini "Eymen, Ömer, Mustafa, Miraç, Berat, Ahmet, Hamza ve Mehmet" adları takip etti. "Emir, Muhammed Ali, Muhammed, Ali, Çınar, Kerem, Yiğit, Ayaz, Ertuğrul ve Ömer Asaf" da geçen yıl doğan bebeklere en fazla konulan isimler oldu.

EN ÇOK KULLANILAN İSİMLER

Bu arada, Türkiye genelinde nüfus kütüklerine kayıtlı isimlere bakıldığında sayısal açıdan en fazla kayıtlı kadın ismi "Fatma, Ayşe, Emine, Hatice ve Zeynep", erkek ismi ise "Mehmet, Mustafa, Ahmet, Ali ve Hüseyin" oldu.

Resmi kayıtlara göre Türkiye'de en fazla kullanılan soyadı ise "Yılmaz". Bunu sırasıyla "Kaya, Demir, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın, Özdemir, Arslan, Doğan, Kılıç, Aslan, Çetin, Kara, Koç, Kurt, Özkan, Şimşek, Polat, Özcan, Korkmaz, Çakır, Erdoğan" soy isimleri takip etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

49
Mesut Özil dönerci oldu

Mesut Özil dönerci oldu

27
Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

32
Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

63
Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

Acun Ilıcalı, Yunanistan planını açıkladı

103
Sınır duvarının yarısı tamamlandı

Sınır duvarının yarısı tamamlandı

51
Ayşe Hatun Önal: Türkiye'de elektronik müziği ben patlattım

Ayşe Hatun Önal: Türkiye'de elektronik müziği ben patlattım

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM