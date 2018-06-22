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Son 2 yılda PKK'nın finans kaynağı kurutuldu

Terör örgütünün en önemli finans kaynakları arasında yer alan sigara kaçakçılığına yönelik 2016 ila 2018 yılları arasında düzenlenen operasyonda milyonlarca paket sigara ele geçirildi.

İHA | 22.06.2018 - 15:30..
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Terör örgütü PKK ile kırsalda ve şehirlerde mücadeleye devam eden güvenlik güçleri, aynı zamanda örgütün önemli gelir kaynağı olan kaçakçılığı da engellemeye yönelik çalışmalar yürütüyor.

KAÇAK SİGARAYA GEÇİT YOK

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz 2016'dan günümüze kadar 673 operasyon düzenlendi.

ELE GEÇİRİLENLER

Güvenlik güçlerinin sigara kaçakçılarına yönelik operasyonlarında 2016’da 846, 2017 yılında bin 229, 2018’in ilk 6 ayında bin 58 kaçakçı yakalanırken, baskınlarda toplam 3 bin 133 kişiye ‘tütün ve alkol kaçakçılığı’ndan işlem yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 2016'dan bu yana yürütülen operasyonlarda tonlarca kaçak sigara ele geçirilirken, 2018’in ilk 6 ayında ise 1 milyon 266 bin 813 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sigara kaçakçılığı, bölücü terör örgütünün en önemli para kaynaklarından biri olarak gösteriliyor. Kaçakçılıkla mücadelenin önemine dikkat çeken güvenlik uzmanları, sigara kaçakçılığıyla mücadele konusunun uyuşturucuyla mücadele kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor.

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