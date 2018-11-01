taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.53785
Euro
6.3241
Altın
1226.115
Borsa
91298.46
Gram Altın
218.736

Son 24 saatte 19 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Şırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4 ve Gaziantep'te 1 olmak üzere 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 13:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında son 24 saat içinde düzenlenen operasyonlarda Şırnak'ta 10, Diyarbakır'da 4, Batman'da 4, Gaziantep'te 1 olmak üzere toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DÜN ŞIRNAK'TA 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede kararlılıkla operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "31 Ekim 2018 tarihinde sabah saatlerinde Şırnak ili Cudi Dağı Helanipir Tepe bölgesinde İHA ile tespit edilen 4 BTÖ mensubu, icra edilen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyona kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

255
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

53
Meclis'te gergin oturum

Meclis'te gergin oturum

78
Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

Bakan Murat Kurum açıkladı: Yüksek binalara izin yok

318
Emina Jahovic: Her şey ortada

Emina Jahovic: Her şey ortada

48
Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda güven tazeledi

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nda güven tazeledi

150
Mardin Valisi: 32 bombalı eylem planları vardı

Mardin Valisi: 32 bombalı eylem planları vardı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM