Son 3 günde sıcaklık rekorları kırıldı

ALANYA'DA 49 YILLIK REKOR KIRILDI

Açıklanan değerlere göre, Antalya merkezde en son 12 Temmuz 2000 tarihinde 45 derece olarak kaydedilen rekor sıcaklık değeri, 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle 45.4 olarak ölçüldü. 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde son yılların en büyük orman yangını felaketinin yaşandığı Alanya İlçesi'nde ise 49 yıl sonra tarihin en yüksek sıcaklık değerine ulaşıldı. 10 Temmuz 1968 tarihinde Alanya'da 40.8 derece olarak ölçülen rekor sıcaklık değeri, 1 Temmuz 2017 itibariyle 43.7 olarak ölçüldü. Yine orman yangınlarının etkili olduğu Manavgat, Serik, Gazipaşa ve Akseki ilçelerinde de sıcaklık rekorları kırıldı. Akseki'de 31 Ağustos 2015 tarihinde ölçülen 37 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 37.6, Gazipaşa'da 23 Temmuz 1987 tarihinde ölçülen 42 derece sıcaklık 1 Temmuz 2017 tarihinde 42.9, Serik'te 17 Haziran 2016'da ölçülen 44.3 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017 tarihinde 44.9 derece, Manavgat'ta 20 Haziran 1985 tarihinde 43.8 ölçülen 43.8 derece sıcaklık 30 Haziran 2017 tarihinde 44.9 olarak kaydedildi.

BODRUM'DA 51 YILLIK REKOR KIRILDI

Muğla'ya bağlı Bodrum, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Ula, Isparta'ya bağlı Keçiborlu ve Gönen ilçeleriyle Burdur merkez ve Bucak/Seydiköy, Yeşilova, Karamanlı ve Altınyayla ilçelerinde de rekor sıcaklık değerlerine ulaşıldı. Bodrum'da 51 yıl önce yani 10 Ağustos 1966 tarihinde 45 derece ölçülen sıcaklık, 2 Temmuz 2017 tarihinde 46.8'le rekor kırdı. Datça'da 4 Temmuz 2014 tarihindeki 42.5 derece sıcaklık 30 Haziran 2017'de 42.6, Köyceğiz'de 12 Temmuz 1973 tarihindeki 45.6 derece sıcaklık 1 Temmuz 2017'de 46, Ortaca'da 8 Haziran 2016 tarihindeki 42 derece sıcaklık 1 Temmuz 2017 tarihinde 45.5, Ula'da 14 Haziran 2016 tarihindeki 40 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 41.3 olarak rekor seviyeyi buldu. Keçiborlu'da 20 Temmuz 2016'da 38 derece sıcaklık, 2 Temmuz 2017'de 38.6, Gönen'de 11 Temmuz 2015 tarihinde 38.3 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 38.7, Burdur merkezde 17 Ağustos 2006'da 41 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de yine 41 derece, Bucak/Seydiköy'de 19 Temmuz 2016 tarihinde ölçülen 37.6 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 37.9 derece, Yeşilova'da 25 Ağustos 2016 tarihinde 36.6 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 37.6 derece, Karamanlı'da 20 Temmuz 2016 tarihinde 35.8 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 36.4, Altınyayla'da 10 Ağustos 2016 tarihindeki 34.7 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017 tarihinde 36 derece ile rekor olarak kayıtlara geçti.





