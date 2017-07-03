taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.515
USD
3,5441
EURO
4,0307
ALTIN
140,62
PETR
48,7000

Son 3 günde sıcaklık rekorları kırıldı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da 30 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde sıcaklık rekoru kırıldı.

03.07.2017 - 14:02
  1. Haberler
  2. İç Haber

Son 3 günde sıcaklık rekorları kırıldı

ALANYA'DA 49 YILLIK REKOR KIRILDI

Açıklanan değerlere göre, Antalya merkezde en son 12 Temmuz 2000 tarihinde 45 derece olarak kaydedilen rekor sıcaklık değeri, 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle 45.4 olarak ölçüldü. 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde son yılların en büyük orman yangını felaketinin yaşandığı Alanya İlçesi'nde ise 49 yıl sonra tarihin en yüksek sıcaklık değerine ulaşıldı. 10 Temmuz 1968 tarihinde Alanya'da 40.8 derece olarak ölçülen rekor sıcaklık değeri, 1 Temmuz 2017 itibariyle 43.7 olarak ölçüldü. Yine orman yangınlarının etkili olduğu Manavgat, Serik, Gazipaşa ve Akseki ilçelerinde de sıcaklık rekorları kırıldı. Akseki'de 31 Ağustos 2015 tarihinde ölçülen 37 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 37.6, Gazipaşa'da 23 Temmuz 1987 tarihinde ölçülen 42 derece sıcaklık 1 Temmuz 2017 tarihinde 42.9, Serik'te 17 Haziran 2016'da ölçülen 44.3 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017 tarihinde 44.9 derece, Manavgat'ta 20 Haziran 1985 tarihinde 43.8 ölçülen 43.8 derece sıcaklık 30 Haziran 2017 tarihinde 44.9 olarak kaydedildi.

Son 3 günde sıcaklık rekorları kırıldı

BODRUM'DA 51 YILLIK REKOR KIRILDI

Muğla'ya bağlı Bodrum, Datça, Köyceğiz, Ortaca ve Ula, Isparta'ya bağlı Keçiborlu ve Gönen ilçeleriyle Burdur merkez ve Bucak/Seydiköy, Yeşilova, Karamanlı ve Altınyayla ilçelerinde de rekor sıcaklık değerlerine ulaşıldı. Bodrum'da 51 yıl önce yani 10 Ağustos 1966 tarihinde 45 derece ölçülen sıcaklık, 2 Temmuz 2017 tarihinde 46.8'le rekor kırdı. Datça'da 4 Temmuz 2014 tarihindeki 42.5 derece sıcaklık 30 Haziran 2017'de 42.6, Köyceğiz'de 12 Temmuz 1973 tarihindeki 45.6 derece sıcaklık 1 Temmuz 2017'de 46, Ortaca'da 8 Haziran 2016 tarihindeki 42 derece sıcaklık 1 Temmuz 2017 tarihinde 45.5, Ula'da 14 Haziran 2016 tarihindeki 40 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 41.3 olarak rekor seviyeyi buldu. Keçiborlu'da 20 Temmuz 2016'da 38 derece sıcaklık, 2 Temmuz 2017'de 38.6, Gönen'de 11 Temmuz 2015 tarihinde 38.3 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 38.7, Burdur merkezde 17 Ağustos 2006'da 41 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de yine 41 derece, Bucak/Seydiköy'de 19 Temmuz 2016 tarihinde ölçülen 37.6 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 37.9 derece, Yeşilova'da 25 Ağustos 2016 tarihinde 36.6 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 37.6 derece, Karamanlı'da 20 Temmuz 2016 tarihinde 35.8 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017'de 36.4, Altınyayla'da 10 Ağustos 2016 tarihindeki 34.7 derece sıcaklık 2 Temmuz 2017 tarihinde 36 derece ile rekor olarak kayıtlara geçti.

Son 3 günde sıcaklık rekorları kırıldı

Son 3 günde sıcaklık rekorları kırıldı

İlginizi Çekebilir
Teröristin üstündeki kroki patlayıcılara götürdü
Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde özel güç sorumlusu Baran Salih Sinan kod adlı Mehmet Doğan'ın üzerinden kroki çıktı.
Muğla'da cezaevi firarisi kenevir yetiştirirken yakalandı
Fethiye'nin Eldirek Mahallesi Emirler Mevkii'ndeki dere yatağında hint keneviri yetiştirildiğini belirleyen emniyet ekipleri, takip başlattı
Gurbetçilerin 'memleket' yolculuğu
Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelişleri, sınır kapılarındaki yoğunluğu arttırdı.
Akrobasi uçuşlarına kadın pilot damga vurdu
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından "Sivrihisar Hava Gösterileri 2017" etkinliği düzenlendi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

177
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

233
Murat Bardakçı Ayasofya konusunda Hakan Çelik'le tartıştı

Murat Bardakçı Ayasofya konusunda Hakan Çelik'le tartıştı

233
Saba Tümer beyaz mayo giydi

Saba Tümer beyaz mayo giydi

46
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

Kamu işçisinin zam oranı belli oldu

161
ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

ODTÜ'de mezuniyetinde açılan 7 pankart

79
4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM