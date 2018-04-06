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Son 5 yıla tanıklık: Dost Ateşi Altında Yaşamak

Hasan Öztürk, son beş yılda kaleme aldığı köşe yazılarını, “Dost Ateşi Altında Yaşamak” adını verdiği kitabında derledi.

Özel Haber | 06.04.2018 - 12:32..
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dost ateşi altında yaşamak

Ülkenin son günlerine ışık tutan Hasan Öztürk, kitabında 17-25 Aralık ve 15 Temmuz yaşananları, Başkanlık sistemi, PKK’nin TBMM’de yer alması, 7 Haziran – 1 Kasım seçimleri gibi birçok konuda görüşlerine yer veriyor.

Son 5 yıla tanıklık: Dost Ateşi Altında Yaşamak

DOST ATEŞİ ALTINDA YAŞAMAK

Son beş yılda yaşananların 100 yıla bedel olduğunu söyleyen Öztürk, atlatılan tüm badireleri düşmanlarımızı tanıdığımızı, dost bildiklerimizin şahit olduğumuz ihanetlerini aktarıyor.

Yaşadığımız günlere tanıklığımızı Öztürk, dedesi Hasan onbaşının kendisine öğrettiği duanın ışığında paylaşıyor: “Allah devlete, millete zeval vermesin”.

Dost Ateşi Altında Yaşamak

Hasan Öztürk

Hayat Yay.

S.: 480

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Damla Karakuş

[email protected]

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