Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 11-18 Haziran tarihleri arasında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 2 bin 43 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 3 bin 691 kişi gözaltına alındı.

7'Sİ SÖZDE ÜST DÜZEY TERÖRİST

Operasyonlarda İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi Gri Kategoride bulunan, Leheng Argeş kodadlı Ramazan Yasugey, Taylan kodadlı Erkan Ordu, Ferhat Dersim kodadlı Ertan Erol, Botan kodadlı Veli Taşkıran ile sözde sorumlu olduğu tespit edilen Rezan Ulaş kodadlı Erkan Kaftar, Jir Kamışla kodadlı Ayat Mahmut, Dilovan Bahtiyar kodadlı Fatih Kırtay adlı teröristlerin de aralarında bulunduğu toplam 22 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı, Hakkari ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 5 sığınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 165'i ağır ve uzun namlulu toplam 171 silah, el bombası ve çok sayıda mühimmat imha edildi.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE AĞIR DARBE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 2 bin 504 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, çok sayıda uyuşturucu kaçak sigara ve kaçak akaryakıt ele geçirilirken 3 bin 293 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 373 şüpheli gözaltına alındı.

Ramazan Bayramı öncesinde Türkiye genelinde "Türkiye Huzur Arife Uygulaması" yapıldı. Uygulamada, 184 bin 900 kişi, 31 bin 585 araç, 3 bin 921 işyeri kontrol edildi. 240 aranan kişi yakalanarak 113 araca işlem yapıldı.

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, nefret söylemleri içeren bin 422 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılarak tespit edilen 251 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.