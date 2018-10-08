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Son bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Yapılan operasyonlarda 774 kişi ise teröre yardım ve yataklıktan gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 10:33..
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İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 421 operasyon yapıldığı belirtildi.

774 KİŞİYE TERÖRDEN GÖZALTI

Operasyonlar neticesinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 774 kişi terörden, 4 bin 475 kişi uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 kişi düzensiz göçle mücadele kapsamında toplam 5 bin 350 kişi gözaltına alındı.

Son bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Diğer yandan son bir haftada yurt içinde toplam 7 ölü, 4 sağ/yaralı, 12 teslim olmak üzere toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde, 3 ilde 13 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 25’i ağır ve uzun namlulu toplam 34 silah, 24 adet el bombası, 303 kilogram patlayıcı madde, 45 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 3 bin 48 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.

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