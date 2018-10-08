Son bir haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 421 operasyon yapıldığı belirtildi.

774 KİŞİYE TERÖRDEN GÖZALTI

Operasyonlar neticesinde terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 774 kişi terörden, 4 bin 475 kişi uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 101 kişi düzensiz göçle mücadele kapsamında toplam 5 bin 350 kişi gözaltına alındı.

Diğer yandan son bir haftada yurt içinde toplam 7 ölü, 4 sağ/yaralı, 12 teslim olmak üzere toplam 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde, 3 ilde 13 sığınak, barınak, mağara kullanılamaz hale getirildi. 25’i ağır ve uzun namlulu toplam 34 silah, 24 adet el bombası, 303 kilogram patlayıcı madde, 45 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 3 bin 48 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.