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Son bir haftada 38 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 38 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA | 16.04.2018 - 10:53..
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İçişleri Bakanlığı, 9-16 nisan haftasında yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 38 terörist etkisiz hale getirildi.

947 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik güçlerince bin 487 operasyon yapılırken; FETÖ’den 702, PKK’dan 149, DEAŞ’tan 75 ve aşırı sol örgütlerden 21 olmak üzere toplam 947 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 3774, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 164 kişi yakalandı.

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