Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 13-20 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 331 operasyon yapıldı.





TERÖR SUÇUNDAN 4 BİN 308 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 552 terör (PKK/KCK 297, sol 6, DEAŞ 28, FETÖ/PDY 221), 3 bin 608 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 222 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 308 kişi gözaltına alındı.

24 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonlarda Aranan Teröristler Listesinde turuncu listede bulunan örgütün sözde üst düzey yöneticisi "Rezzan" kod adlı Ömer Duran ile "Jindar" kod adlı Pınar Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 40 terörist etkisiz hale getirildi.

Bu teröristlerden 24’ü ölü, 5’i sağ/yaralı, 11’i ise teslim olarak etkisiz hale getirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde Hakkari’de 4, Kars’ta 2, Siirt’t 1, Van’da 1 olmak üzere 8 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 23’ü ağır ve uzun namlulu (1 makineli tüfek, 3 M-16, 19 Kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 30 silah, 10 adet el bombası, 2 bin 280 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 147 kilogram patlayıcı madde, 10 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.