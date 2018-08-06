Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 30 Temmuz-6 Ağustos haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

TERÖRİSTLERİN 5'İ ÜST DÜZEY

Buna göre, hafta boyunca gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında 25’i ölü toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 5’inün üst düzey olduğu kaydedildi.

2 bin 451 operasyon düzenlenirken, FETÖ/PDY’den 334, PKK/KCK’dan 152, DEAŞ’tan 21 ve aşırı sol örgütlerden 4 olmak üzere 511 kişi gözaltına alındı. Ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 2 bin 798, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 98 kişi yakalandı.