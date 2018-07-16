Son bir haftada 53 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelesi aralıksız sürüyor. Yurt içi ve yurt dışında yapılan operasyonlarda her hafta onlarca terörist etkisiz hale getiriliyor.

ARALARINDA ÜST DÜZEY İSİMLER DE VAR

İçişleri Bakanlığı tarafından terör operasyonlarına ilişkin yapılan yazılı açıklama göre, son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi kırmızı kategoride aranan Zeynel (K) Mehmet Yakışır ile gri kategoride aranan Nervan (K) Yunus Dalgın'ın da bulunduğu toplam 53 (37 ölü, 8 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirildi.