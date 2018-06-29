Son bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

OPERASYONLARIN İCRA EDİLDİĞİ BÖLGELER

"22-28 Haziran 2018 tarihlerinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Hakkâri, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir.





OPERASYONLAR SIRASINDA 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İcra edilen operasyonlarda; 1’i sözde lider kadroda olmak üzere toplam 56 terörist etkisiz hale getirilmiş, 15 adet piyade tüfeği ve 1 adet tabanca olmak üzere toplam 16 silah ele geçirilmiş, tespit edilen 22 adet EYP ve 7 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edilmiş, dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, altı kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır."