Son kalan parasını kendisine veren evsiz adam için yardım topladı

ABD'de gece vakti ıssız bir otoyolda benzini biten Kate McClure’ın benzin alacak parası yoktu ve çevrede benzin istasyonu da bulunmuyordu.

GENÇ KADINA YARDIM ETTİ

Yolun kenarında oturan 34 yaşındaki evsiz Johnny Borbitt, genç kadına yardım etti. Evsiz adam McClure’a arabasını kitleyerek içerisinden inmemesini söyledi ve yanından ayrıldı.

CEBİNDE KALAN 20 DOLARI KULLANDI

Bir süre sonra elinde bir benzin bidonu ile geri dönen Borbitt, benzini McClure’a verdi. Kate McClure, evsiz Borbitt’in yardımıyla güvenli bir şekilde evine döndü. McClure’a getirdiği benzini cebindeki son 20 dolar ile aldığı belirtilen Borbitt, parayı borç olarak vermediğini dolayısıyla geri istemediğini belirtti.

239 BİN DOLARLIK YARDIM TOPLANDI

Bu durum karşısında Kate McClure bir yardım kampanyası başlattı. Başlatılan yardım kampanyasıyla birlikte toplam 239 bin dolar topladı ve bu sayı da her geçen gün artış gösteriyor.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE ÇALIŞIYORDU

DailyMail'in haberine göre ABD Deniz Kuvvetleri'nin eski bir çalışanı olduğu belirtilen Johnny Borbitt’in 30’lu yaşlarının başında başına gelen olumsuzluklar nedeniyle evsiz ve parasız kaldığı açıklandı.

"HER ŞEYİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN GEÇ DEĞİL"

"Her şeyi değiştirmek için hiçbir zaman geç değil." 2014 yılında Borbitt’in Facebook üzerinden yaptığı bu paylaşım, yardım kampanyası sürecinde milyonlarca insan tarafından paylaşılarak yardım kampanyasının ana bildirisi oldu.