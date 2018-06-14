Son terörist yok edilinceye kadar mücadelemiz sürecek

Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı 2018 Yılı 3. ve 4. Dönem Uzman Erbaş Diploma ve Bröve Takma Töreni'ne katılmak üzere Isparta'ya geldi.

ERLERİ VE ERBAŞLARI KUTLADI

Konuşmasına yoğun ve zorlu eğitim dönemini başarıyla tamamlayan uzman erbaş ve sözleşmeli erleri kutlayarak başlayan Akar, askerine "Mehmetçik", ordusuna "Peygamber Ocağı" diyen, şehitliği ve gaziliği rütbelerin en yücesi gören milletle ordu arasında güçlü bir bağ olduğunu vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELE

Orgeneral Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık köklü tarihinin her döneminde olduğu gibi bugün de bağrından çıktığı asil milletimizin sevgisine ve güvenine layık olmak için ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışı içinde yurt içinde ve sınır ötesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir." diye konuştu.

"MİLLETİNİ CANINDAN SEVEN BİREY OLARAK YETİŞTİNİZ"

Kahraman komandolara da hitap eden Orgeneral Akar, "Askerlik mesleğinin temel değerlerini ve askeri atmosferi benimsemiş, silah arkadaşlığının anlamını ve önemini kavramış, vazife, şeref ve dürüstlük kavramlarını kendisine ilke edinmiş, mutlak itaate dayalı disiplinle, ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içinde çalışma anlayışına ve yüksek fiziki yeteneğe sahip, asil milletimizin büyük fedakarlıklarla sağladığı kaynak ve malzemeyi israf etmeden uygun biçimde kullanma bilincine ulaşmış, vatanını ve milletini canından çok seven bireyler olarak yetiştiniz." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE SÜRECEK"

skeri disiplinin önemine işaret eden Orgeneral Akar, şunları söyledi: skeri disiplinin önemine işaret eden Orgeneral Akar, şunları söyledi: "Asil milletimizin bağrından çıkan TSK, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleriyle Anayasa'da belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda dün olduğu gibi bugün de milletinin emrinde ve görevinin başındadır. En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır anlayışını benimsemiş olan TSK, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle bayraklaşan vatan topraklarının yani 800 bin kilometrekarenin bütünlüğü ve güvenliğiyle milletimizin yani 81 milyon insanımızın egemenlik ve bağımsızlığı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleriyle ve her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadelemiz en son terörist yok edilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir."