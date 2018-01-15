SONAR anketinde MHP baraj altında

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve ittifak tartışmalarının hız kazandığı 2018’in ilk günlerinde Fidel Okan'ın yorumlayarak paylaştığı SONAR’ın son anketine göre;

AK Parti yüzde 40,10,

CHP yüzde 25,31,

İYİ Parti yüzde 14,22,

HDP yüzde 10,79,

MHP yüzde 7,09,

Diğer yüzde 2,49...

BAYRAKÇI'NIN TAHMİNLERİ TUTMUYOR

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, daha önce yaptığı tahminlerde "Hayır oyları önde", "AK Parti yüzde 40" gibi sonuçlar paylaşmıştı.

Hiçbir tahmini tutmayan Bayrakçı, son anketinde de "AK Parti eriyor, MHP'nin barajın üstüne çıkması mümkün değil" gibi değerlendirmelerde bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Fidel Okan sonuçları paylaşırken şu değerlendirmeleri de ekledi;

1) Ak Parti düşüyor.

2) İYİ Parti yükselmeye devam ediyor.

3) CHP yerinde sayıyor.

4) HDP baraj üstünde.

5) MHP’nin barajı geçmesi artık mümkün görünmüyor.