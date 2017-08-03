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Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, yarın Akşenerli bir seçim olsa AK Parti'nin yüzde 42'yi geçemeyeceğini söyledi.

03.08.2017 - 15:17
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Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, KRT'de Çağlar Cilara'ya seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"AKŞENERLİ BİR SEÇİM OLSA..."

Bayrakçı'ya göre AK Parti'nin, yarın Akşener parti kursa ve seçime gidilse alabileceği oy oranının en yazla yüzde 42 olacağını söyledi.

"AKŞENER YÜZDE 20 OY ALIR"

Bayrakçı, "Akşener'in partisinin müthiş bir rüzgar estireceğini biliyorum." diyerek oy tahminini destekledi ve Akşener'in şuan seçime girse yüzde 20 civarında oy alabileceğini söyledi.

Sonar Başkanı: Akşener seçime girerse yüzde 20 alır VİDEO

İLHAN KESİCİ ADAY OLURSA YÜZDE 53'LE CUMHURBAŞKANI SEÇİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019'daki seçimlerde CHP, Akşener, HDP ve farklı bir aday daha çıkması durumunda birinci turda yüzde 42'yi geçemeyeceğini söyleyen Bayrakçı, ikinci turda Kesici ile Erdoğan'ın olması durumunda İlhan Kesici'nin Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 52-53 ile kazanabileceğini söyledi.

Bayrakçı, Kesici'nin kaybetse bile yüzde 49'da kalacağını da sözlerine ekledi, ayrıca "Haftaya seçim olsa yüzde 51 ile Kesici alır. Erdoğan ile kafa kafayadırlar." dedi.

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