SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı İYİ Parti'yi yorumladı

CHP anketçisi, SONAR'ın sahibi Hakan Bayrakçı, dün Meral Akşener'in kurulduğunu ilan ettiği İYİ Parti ile ilgili konuştu.

İYİ Parti'nin AK Parti'deki bir kesim için alternatif olabildiğini söyleyen Bayrakçı, partinin önünün açık olduğunu ve anketlerde yüzde 10 oy aldığının görüldüğünü söyledi.

AK PARTİ'DE ALTERNATİF ARAYAN GRUP VAR

"AKP'de öyle bir kesim var ki Cumhurbaşkanı'na hayranlık duyan ya da onu büyük lider olarak onore eden diyelim bir yüzde 25-30 varsa, bir 10-15 puan da var ki bunlar, adres bulamadıkları için AKP'ye oy vermek zorunda kalan kitle. Bunu da araştırmalardan saptıyorum. Onların şu anda alternatifi olabildi. Böyle bir parti yoktu.

Diyor ki tamam AKP'den oyumu alayım da kime vereceğim? Bakıyor CHP; geleneksel olarak vermiyor, MHP; ona da geleneksel olarak veremiyor, HDP'ye hiç vermez, HDP'nin kapısının önünden geçemez, dolayısıyla böyle bir alternatif oluşturuyor.

Hakan Bayrakçı: İyi Parti'nin önü açık VİDEO

ANKETLERDE YÜZDE 10 ÇIKTI

İYİ Parti ile ilgili herkes bir şey söyleyecek. Kimi iyi kimi kötü bir şey söyleyecek. Ama toplum ne yapacak? onu çok değil 1 hafta 15 gün sonra göreceğiz bakalım anketlerden ne çıkacak..

Onun için yani bu hareketin, kendi deneyimlerime bakarak söylediğim; ben 13'le başlarlar demiştim, 10'la başlamışlar ankette öyle çıkmış. Bakacağız ama bundan sonra bence o rakam daha da yükselebilir.

ÖNÜ AÇIK OLAN BİR PARTİ

Öyle ilginç bir parti ki o parti, mesela CHP için bir limit koyabiliyoruz yani şundan fazla oy alamaz diye, o parti için diyemeyiz. O önü açık olan bir merkez sağ, hatta merkezi de içine kapsıyor. Var mıydı böyle bir parti Türkiye'de? Vardı 70 tane vardı ama böyle bir ilgi görüyor muydu medyadan ya da toplumdan? Hayır. Şimdi ilk defa o ilgi var."