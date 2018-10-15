Sonbahar Uludağ'da bir başka güzel

Her mevsim ayrı güzelliği olan Uludağ, sonbaharda ziyaretçilerine adeta renk cümbüşü yaşatıyor.

DOYUMSUZ GÖRÜNTÜLER

Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ ile Bursa arasında 50 yıldır alternatif ulaşım sağlayan teleferik ile yolculuk yapanlar, seyrine doyumsuz görüntülere tanıklık ediyor.

RENK CÜMBÜŞÜ

Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, karayolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor.

FARKLI TÜRDE AĞAÇLAR VAR

1961'de Milli Park ilan edilen Uludağ, çok farklı türdeki ağaçları barındırıyor.