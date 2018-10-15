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Sonbahar Uludağ'da bir başka güzel

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ın etekleri, sonbahar ile rengarenk bir görünüme büründü.

AA | 15.10.2018 - 13:38..
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Her mevsim ayrı güzelliği olan Uludağ, sonbaharda ziyaretçilerine adeta renk cümbüşü yaşatıyor.

Sonbahar Uludağ'da bir başka güzel

DOYUMSUZ GÖRÜNTÜLER

Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ ile Bursa arasında 50 yıldır alternatif ulaşım sağlayan teleferik ile yolculuk yapanlar, seyrine doyumsuz görüntülere tanıklık ediyor.

Sonbahar Uludağ'da bir başka güzel

RENK CÜMBÜŞÜ

Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, karayolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor.

Sonbahar Uludağ'da bir başka güzel

FARKLI TÜRDE AĞAÇLAR VAR

1961'de Milli Park ilan edilen Uludağ, çok farklı türdeki ağaçları barındırıyor.

Sonbahar Uludağ'da bir başka güzel

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