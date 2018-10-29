Sonbaharda doğa tutkunlarının uğrak mekanı: Arapgir

Malatya'ya 110 kilometre uzaklıktaki ilçe, bünyesinde barındırdığı tarihi ve doğal güzellikleriyle sonbahar mevsiminde ziyaretçilerine tabloları aratmayan bir manzara yaşatıyor.

Serin, temiz havası ve eşsiz doğa manzarasıyla yıl içerisinde yerli ve yabancı birçok turisti ağırlayan Kayaarası Kanyonu, yılın bu zamanında renk cümbüşüne dönen tabiatıyla, ziyaretçilerine eşsiz bir sonbahar manzarası sunuyor.

DÜNYADA BAŞKA ÖRNEĞİ YOK

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu; Tarihi çok eskilere dayanan Arapgir' de tarih, kültür ve doğa mirasına yönelik ciddi çalışmalar yaptıklarını, içerisinde bulundukları havzanın Türkiye ve dünyada örneğine çok az rastlandığını söyledi.

FOTOKAMP ETKİNLİĞİ POPÜLERİTESİNİ ARTIRDI

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği ile Arapgir Belediyesi tarafından "Uluslararası Malatya Foto Kampı'na" son yıllarda ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Cömertoğlu; "Fotokamp etkinliğimizde son derece başarılı sonuçlar elde ettik. Bu etkinlik çok sayıda doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçısının ilgi duyduğu ve Türkiye'nin en çok ilgi duyulan kampı oldu. Önümüzdeki yıl da bu etkinliği tekrarlayacağız. Etkinliğe gelenlerin ilçeyle irtibatı ve ilgisi devam ediyor. Sosyal medyada Arapgir görücüsüyle buluşuyor, turist kafileleri ilçeye gelip görmek istiyor." diye konuştu.

ÇOK SAYIDA ENDEMİK BİTKİ TESPİT EDİLDİ

Cömertoğlu, ilçede endemik bitki yapısının da zengin olduğunu anlatarak, "İlçede karasal iklime ait ekolojik ve endemik çeşitlilik araştırmalarımız sürüyor. Sarıçiçek bölgesinde 750'nin üzerinde Kayaarası Kanyonu ve Kozluk Bölgesi'nde ise 441 endemik bitki çeşitliliği tespit ettik" diye konuştu.