Sonbaharla kışın kucaklaştığı Uludağ'dan muhteşem görüntüler

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da 2 günde 2 mevsim yaşandı. Güneşin yüzü, sonbaharın renkleri ve bulutların dansı ile karla kaplı çam ormanları eşsiz güzellikleri ortaya çıkardı.

2 GÜNDE 2 MEVSİM'İ GÖRMEK MÜMKÜN

Sonbaharın yerini kışa bırakmaya hazırlandığı Uludağ'da 2 günde 2 mevsimin tonlarını görmek mümkün. Kar yağışından önce Uludağ'ın zirvesinde dans eder gibi ilerleyen bulutlar seyrine doyumsuz bir manzara ortaya koyarken, son baharın gelmesiyle birlikte renk değiştiren yapraklar güneş eşliğinde görenleri harika bir yolculuğa çıkartıyor.

RENK CÜMBÜŞÜNÜN SEYRİNE DOYUM OLMUYOR

Yüksek kesimlerde kışı yaşayan Uludağ'ın eteklerinde sonbaharın eşsiz güzelliği görülürken, bulutların zirvedeki dansı masal diyarlarını aratmıyor. Uludağ'da yeşil, beyaz, sarı, turuncu ve kahverenginin iç içe geçerek oluşturduğu renk cümbüşünün gökyüzünden seyrine doyum olmuyor.

Uludağ baharı uğurlayıp kışa girmeye hazırlanıyor. Kestane, gürgen, meşe ve çam ağaçlarının sarı ve turuncu renklerine kar beyazı da eklenince ortaya izlemeye doyum olmayan bir görsel şölen çıkıyor.

ULUDAĞ MİLLİ PARKI KIŞA HAZIR

Türkiye'nin en önemli Milli Parkı olan Uludağ Milli Parkı, sonbaharı uğurlayıp kışa girmeye hazırlanıyor. Yol boyunca ziyaretçilerine eşlik eden farklı renkteki ağaçların farklı katmanlar oluşturması sonucu ortaya çıkan bu doğa harikası dağın renk cümbüşünün içinde kırmızı, kahverengi, mor, eflatun, yeşil ve sarı renkler gözleniyor.

ARAP TURİSTLERİN YOĞUN İLGİSİ

Uludağ'ın bu güzelliği yerli ve yabancı binlerce turist çekiyor. Son yıllarda Arap ülkelerinin vatandaşlarının gezi duraklarından biri olan Uludağ ayrıca, yerli vatandaşların doğal güzelliklerini keşfetmesiyle her yıl rekor düzeyde ziyaretçi sayısına ulaşıyor. 2543 metre rakımıyla Marmara ve Ege bölgesinin en yüksek dağı konumundaki Uludağ'ın zirvesi dağ ve doğa severleri ağırlıyor.

MASAL GİBİ

Mevsim geçişlerinde oluşan sisle beraber Uludağ'ın zirvesi masallardaki Kaf Dağı'nı aratmazken, her geçiş döneminde fotoğrafçıların vazgeçilmez mekanı oluyor. Bulutların üstünde gündoğumunu ve günbatımını zirvenin heybetini artırıyor. Dağın eteklerinden gelen sis bulutlarının üzerinde kalan yüksek tepeler dağın ihtişamını gözler önüne seriyor.