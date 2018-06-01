Sondaj gemisi 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Dün törenle Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Beldeport Limanı'ndaki hazırlıklarının ardından "Fatih" isimli sondaj gemisi Akdeniz'e gitmek üzere uğurlandı.
ÇANAKKALE BOĞAZI'NA GİRİŞ YAPTI
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı gemi saat 12.45'te Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.
TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SONDAJ GEMİSİ
'Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi' unvanına sahip 'Fatih' isimli gemi saat 14.30'da Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 14.50'de Çanakkale önlerine ulaştı.
"DUR YOLCU"
Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen sondaj gemisi 'Fatih' Ege Denizi'ne doğru seyrine devam etti.
'Fatih'in Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için Antalya'ya gittiği öğrenildi. Boğaz'dan geçişi sırasında gemiye Sahil Güvenlik botu eşlik etti.