taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.657
USD
4,5981
EURO
5,3724
ALTIN
191,47
PETR
77,0900

Sondaj gemisi 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi 'Fatih', sondaj faaliyetlerine katılmak için Akdeniz'e doğru yol aldı.

Haber Merkezi | 01.06.2018 - 16:40..
  1. Haberler
  2. Gündem

Dün törenle Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Beldeport Limanı'ndaki hazırlıklarının ardından "Fatih" isimli sondaj gemisi Akdeniz'e gitmek üzere uğurlandı.

ÇANAKKALE BOĞAZI'NA GİRİŞ YAPTI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı gemi saat 12.45'te Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

Sondaj gemisi 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ SONDAJ GEMİSİ

'Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi' unvanına sahip 'Fatih' isimli gemi saat 14.30'da Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 14.50'de Çanakkale önlerine ulaştı.

"DUR YOLCU"

Kilitbahir köyündeki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen sondaj gemisi 'Fatih' Ege Denizi'ne doğru seyrine devam etti.

'Fatih'in Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için Antalya'ya gittiği öğrenildi. Boğaz'dan geçişi sırasında gemiye Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

Sondaj gemisi 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti



Sondaj gemisi 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti



Sondaj gemisi 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti



Sondaj gemisi 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti



Sondaj gemisi 'Fatih' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

Fatih Portakal'ın şehir hastaneleriyle ilgili yalan haberi

664
Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

Erdoğan sahurda öğrencilere misafir oldu

461
ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

ABD'de Alman oto üreticilerine vergi kâbusu

239
Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

Trump Alman Mercedes'e savaş açtı

124
ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

ABD vergi kararıyla AB'yi de karşısına aldı

61
Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir

Ali Koç: Adaylık kararım aptalca olabilir

65
Dilan Çiçek Deniz estetik merkezinde 5 saat geçirdi

Dilan Çiçek Deniz estetik merkezinde 5 saat geçirdi

72
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM