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Soner Halisdemir milletvekili aday adayı oldu

15 Temmuz'da cuntacı generali öldürerek darbe girişiminin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

AA | 27.04.2018 - 14:09..
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE VE MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDE AKLA HAYALE GELMEYEN SENARYOLAR OYNANIYOR

Soner Halisdemir, AK Parti İl Başkanlığında, babası Hasan Hüseyin, ağabeyi Doğan, kız kardeşi Elif Serin, amcası ve halasıyla düzenlediği basın toplantısında, Türkiye ve Müslümanlar üzerine akla hayale gelmeyen senaryolar yazıldığını ve oyunlar oynandığını söyledi.

Soner Halisdemir milletvekili aday adayı oldu

ERDOĞAN'IN YANINDA DAHA ETKİN OLMAK İÇİN...

Her türlü şer odakları ve karanlık güçler karşısında dik duruş sergileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu yürüyüşte daha etkin olmak ve gücüne güç katmak için aile olarak bu kararı aldıklarını belirten Soner Halisdemir, şunları söyledi:

"Önümüzde ülkemizin ve hepimizin var ya da yok olma mücadelesi var. 24 Haziran seçimleri bundan dolayı çok önemli. Bu kutlu davanın, onurlu yürüyüşün bir ferdi olarak bu yola liderimizin de dediği gibi kefenimizi aldık öyle çıktık. Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu davaya güç katmak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda onun yanında bu onurlu mücadelenin içinde bir nefer olmak için 24 Haziran milletvekilliği seçimlerinde partimiz AK Parti'den milletvekili aday adayıyım."

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