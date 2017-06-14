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Soner Yalçın'ın Enis Berberoğlu ve cemaat konulu yazısı

Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasından 25 yıl hapis cezası almasının ardından akıllara Soner Yalçın'ın köşe yazısı geldi.

14.06.2017 - 16:10
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Soner Yalçın'ın Enis Berberoğlu ve cemaat konulu yazısı

soner yalcın

Sözcü gazetesi yazarlarından Soner Yalçın, geçtiğimiz aylarda köşesinde "Cemaat'in CHP İmamı" başlıklı bir yazı kaleme almıştı.

"CEMAATİN VE HÜRRİYET'İN İMAMI"

MİT TIR'ları davasında 25 yıl hapis cezası alan Hürriyet'in eski genel yayın yönetmeni ve CHP milletvekili Enis Berberoğlu'nun FETÖ ile bağlantısı olduğunu yazan Yalçın, "Cemaat lobisinin gücüyle Hürriyet'e genel yayın yönetmeni oldun!", "Sen Fethullah Gülen'e yaltaklandın.", "Pensilvanya'ya gidip Fethullah Gülen'in önünde diz çöktün.", "Fethullah Gülen rahatsızlık geçirdi diye telefona sarılıp ağlak bir ifadeyle “geçmiş olsun” dedin." ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın yazısını şu ifadelerle sonlandırmıştı;

"CEMAATİN DESTEĞİYLE HÜRRİYET GENEL YAYIN YÖNETMENİ OLDUN"

"Cemaat lobisinin gücüyle Hürriyet'e genel yayın yönetmeni oldun! Ve… 17-25 Aralık 2013 Cemaat operasyonundan sonra, Hürriyet Cemaatle arasına mesafe koyunca 10 Ağustos 2014'te gazeteden kovuldun! Ve…

"CHP'NİN KONTENJANDAN VEKİLİ OLDUN"

"CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda sertçe eleştirilen sen, CHP genel başkan yardımcılığına getirildin! Herkes önseçime girerken sen kontenjandan milletvekili yapıldın! Tüm bu koltuklara oturmak için darbeci Cemaatçilerle nasıl işbirliği yaptın, açıklamalısın?

"AÇIKLA"

Açıkla Enis Berberoğlu açıkla... Hürriyet gazetesinin cemaat imamı kim? CHP'nin cemaat imamı kim?"

Soner Yalçın'ın yazısının tamamı için TIKLAYIN...

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