Songül Karlı: Eski eşim 20 milyon TL'mi dolandırdı

Yaklaşık beş yıl süren evliliğini geride olaylı bir şekilde sona erdiren şarkıcı Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını anlattı.

"HEM ŞİDDET GÖRDÜM HEM DOLANDIRILDIM"

Eski eşinden fiziksel şiddet gördüğünü açıklayan Karlı, bunun karşısında boş durmadığını, kendisinin de eşine vurduğunu söyledi. Düğünlerinde damatlığına kadar olan alışverişi kendisinin karşıladığını da söyleyen Songül Karlı, yüklü miktarda alacağını halen tahsil edemediğini de söyledi.

"HİÇBİR ERKEK İÇİN AĞLAMADIM"

Şimdiye kadar hiçbir ilişkisinde böylesi yoğun duygular yaşamadığını söyleyen Karlı, "Bu duyguyu hiç yaşamadım ve açıkçası tatmak istiyorum. Sabahlara kadar ağlayayım istiyorum. Şimdiye kadar bir erkek için hiç ağlamadım" şeklinde konuştu.