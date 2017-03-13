Songül Karlı'dan boşanma sonrası ilk açıklama

2012 yılında sunduğu evlilik programında canlı yayın sırasında nikah masasına oturan Karlı, "Çok fedakar bir kadınım, bu yüzden büyük bedeller ödedim. Hep başkalarını kendimden çok düşünüyorum" dedi.

SÖYLENTİLER ASILSIZ

Metin Yüncü'den "Hamileyim" dediğinde sevinmediği için bebek aldırdığını anlatan sanatçı, eşinin kendisini dolandırdığı iddiasıyla ilgili de "Metin dolandırıcı olsa böyle mi yaşar?" diyerek söylentilerin asılsız olduğunu öne sürdü.

"17 DÖNÜMLÜK ARSAM KAYIP"

Ancak güzel türkücü satılan arsasıyla ilgili ortaya atılan iddialar sorulduğunda ise "Evet 17 dönümlük ipotekli bir arsam kayıp. Trilyonlar değerinde... Ama Metin arsadan haberim yok dedi ve ailesinin üzerine yemin etti. O arsa kimin hayatını kurtardı, kimlere o arsayla kıyaklar çekildi bilmiyorum" diye konuştu.