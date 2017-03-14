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Songül Karlı'nın arsası 3 milyon değerinde çıktı

Ünlü şarkıcı Songül Karlı'nın kayıp arsasının imarsız fiyatı 3 milyon lira olduğu ortaya atıldı.

14.03.2017 - 16:08
  1. Haberler
  2. Magazin

Boşanma haberleriyle gündeme gelen Songül Karlı bir tv programına katılarak eski eşiyle ilgili ayrılığı konusunda bir açıklama yaparken Sultanbeyli'de bulunan 17 dönümlük arsasından bahsetmiş ve arsasının bir başkası tarafından satıldığını açıklamıştı.

Songül Karlı'nın arsası 3 milyon değerinde çıktı

Karlı'nın bu açıklaması sonrasında magazin medyasının gündemi Sultanbeyli'deki bu arsa oldu. Konuyla ilgili konuşan Murat Yüncü ve Songül Karlı'nın ilk eşi Baykal Gümüş arsayla ilgili bilgileri olmadığını söyledi.

ESKİ EŞ ZAMANINDA ALINAN ARSA

Gümüş, bu arsanın Beykoz'da birlikte oturdukları villayı sattıktan sonra aldıkları bir yatırım olduğunu ve o zamanki değerinin 600 bin lira olduğunu açıkladı. Üzerinden yıllar geçtiğini ve kendisinin bu arsadaki hisselerini devrettiğini söyleyerek bir ilgisi olmadığını belirtti.

Songül Karlı'nın arsası 3 milyon değerinde çıktı

İMAR ÇIKARSA DEĞERİ 10 MİLYON TL

17 dönümlük arsanın bugün ki fiyatının 2,5-3 milyon lira civarında olduğunu açıkladı. İmarsız olduğu için 3 milyon lira fiyat biçilen arsanın imarlı fiyatıysa 10 milyon lirayı buluyor.

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